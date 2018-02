NAPOLI PORTO CANTIERI MEGARIDE. VARO DEL G.O.60

Ammiraglio Faraone Comandante del Porto di Napoli:” abbiamo qui manodopera di eccellenza”

Molte sono le maestranze della Penisola Sorrentina che operano nel Cantiere Navale Cooperativa Megaride nel Porto di Napoli, per cui oggi, grande festa per il varo del bacino galleggiante commissionato dalla Marina Militare. Gli inviati di Positanonews hanno seguito l’evento riportando video , foto, interviste e impressioni.

E’ stata la voce di Luigi Izzo il presidente della Cooperativa Megaride a gridare ” Madrina in nome di dio taglia” alla presenza delle massime autorità della Marina Militare.

La storia sofferta e appassionata di questi cantieri navali e dei suoi operai la racconta Luigi Izzo il presidente della cooperativa nel volume Da classe operaia a classe dirigente. La cooperativa Megaride, un’impresa dei lavoratori

Quella dei Cantieri Navali Megaride di Napoli è stata storia di autentica lotta di un manipolo di operai del porto di Napoli contro i licenziamenti e la chiusura del cantiere. Oggi quella stessa lotta continua – nella forma di un’esperienza viva e vitale di autorganizzazione produttiva collettivizzata contro le difficoltà, gli ostacoli, i ricatti che il sistema economico impone a chiunque cerchi di sottrarsi alle sue logiche. Contrapporsi al Capitale e trasferire i mezzi di produzione nelle mani dei lavoratori è obiettivo tangibile, praticabile, perfino – e seppure con enormi limiti – in un sistema dominato dal capitalismo e dalle sue leggi. È questo il grido di guerra che la Cooperativa Megaride ha lanciato dimostrando come operai coscienti siano capaci di gestire, programmare, far avanzare, autonomamente, la propria azienda pur senza alcun aiuto economico né sostegno politico da coloro che avrebbero dovuto – per definizione – sostenerne la lotta.