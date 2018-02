Napoli. Palazzo Reale. Fondazione Napoli. Presentazione del libro “AUTORITRATTO URBANO Luoghi tra visione e progetto”, di Massimo Bignardi.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – Al Palazzo Reale di Napoli si presenterà il libro di Massimo Bignardi “AUTORITRATTO URBANO Luoghi tra visione e progetto”, Mimesis Edizioni.

Venerdì 23 febbraio 2018, alle ore 17:00, presso la sede della Fondazione Premio Napoli, Palazzo Reale di Napoli sarà presentato il libro di Massimo Bignardi AUTORITRATTO URBANO. Luoghi tra visione e progetto (Mimesis Edizioni).

Interverranno: Domenico Ciruzzi, Presidente Fondazione Premio Napoli, Marco Rinaldi, Tony Stefanucci.

Ecco una scheda sulla pubblicazione:

La città fa da sfondo alle prospettive che l’arte disegna al suo futuro; una città ‘ambiente’, dunque non solo architettura, bensì misura di relazioni che s’intrecciano come trame del vissuto quotidiano, intercettando nuovi spazi all’esistenza, nuovi luoghi all’immaginazione sociale. È questo il punto sul quale pone l’attenzione Massimo Bignardi, traducendo nelle pagine di un’autobiografia dello sguardo, una rigorosa analisi, ha evidenziato di recente Gillo Dorfles, del «rapporto tra scultura ed architettura», insistendo sulla necessità che la «città ha di ritrovare la effettiva vitalità di tale rapporto».

La città per Massimo Bignardi, dagli anni novanta attento studioso di arte ambientale, è un unicum che l’autore rilegge come un autoritratto dal quale difficilmente si possono staccare delle parti, circoscrivere o, peggio ancora, isolare tra loro i segni del tempo, della sua lenta metamorfosi che consegna la città al presente. È un’analisi attenta a tessere il dialogo con le realtà aperte da nuove prospettive di operatività estetica nel campo urbano: un’analisi per la quale l’autore si interroga sulla fotografia, sulla scultura ambientale, sulla contemporaneità letta attraverso il dialogo con i suoi studenti.

«Percorsi inediti, liberi, originali – scrive Franco Purini nell’introduzione – che estendono l’indagine estetica a molti dei principali aspetti dell’esistenza umana. L’autore del libro non crede però in una semplice equivalenza tra arte e vita, quanto piuttosto all’essere l’una lo specchio dell’altra, una riflessione dissimmetrica e sfalsata che altera e quasi allontana qualsiasi somiglianza tra le due sfere e ogni coincidenza temporale tra di esse per mostrarne la genetica inconciliabilità».

Una breve nota sull’autore:

MASSIMO BIGNARDI è professore di Storia dell’arte contemporanea e di Arte ambientale e architettura del paesaggio presso l’Università di Siena ove, per diversi anni, ha diretto la Scuola di Specializzazione in Beni storico artistici. Sull’argomento di recente ha pubblicato i volumi Praticare la città. Arte ambientale, prospettive della ricerca e metodologie d’intervento (2013), Casciello. I “luoghi” dell’arte (2015), Autoritratto urbano. Luoghi tra visione e progetto (2017) e ha collaborato alla raccolta di saggi Arte, città, territorio (2016). Ha curato il progetto e l’allestimento e il catalogo della mostra “Casciello POMPEI” allestita nel Parco Archeologico di Pompei (giugno 2017-giugno 2018).

