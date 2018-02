Napoli-Lipsia azzurri battuti 3-1 al San Paolo

“Inutile nasconderlo, sono deluso: ho visto una squadra triste, spenta, la maglia del Napoli va onorata, soprattutto in partite importanti come quelle delle coppe europee.” sono queste le parole di Maurizio Sarri subito dopo la sconfitta. Napoli sceso in campo con cinque titolari in meno rispetto alla partita con la Lazio. Dopo un brutto primo tempo, è passato in vantaggio al 52′ con il goal di Ounas, Werner segna il gol del pareggio e Bruma completa la rimonta ribaltando il risultato a 15 minuti dalla fine. Werner fissa il punteggio sul 3-1 nel recupero firmando una doppietta. Brutto colpo per il Napoli che non perdeva dallo scorso 2 Gennaio con l’Atalanta. Per continuare la sua avventura in Europa League la squadra partenopea dovrà cambiare atteggiamento in vista del ritorno, anche se ribaltare il risultato alla Red Bull Arena non sarà facile.