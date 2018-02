Napoli – Lazio la diretta su Positanonews dal Bar due Pini a Piano di Sorrento 4 – 1

Napoli – Lazio la diretta su Positanonews dal Bar due Pini a Piano di Sorrento / Sant’Agnello È il big match della 24esima giornata di serie A, l’anticipo del sabato sera con vista sullo scudetto. Il Napoli vuole riprendersi il primo posto dopo la vittoria della Juve a Firenze; la Lazio vuole riscattarsi dopo la clamorosa sconfitta interna con il Genoa.

Comincia male per il Napoli, come all’andata all’Olimpico: dopo soli 2′ arriva il vantaggio della Lazio. Tiro cross di Immobile, al centro De Vrij è solo e con un tocco di piede disorienta Reina, ma sul finire del primo tempo gran gol di Callejon. Un brutto fallo contro Callejon con la protesta di Sarri ha comportato l’espulsione dell’allenatore degli azzurri. Il secondo tempo ha visto gli azzurri carichi che hanno assalito la porta della Lazio, Insigne pericolosissimo ha favorito un autogol poi ci ha oensape Mario Rui che ha portato il risultato a 3 a 1 poi il quarto gol e il Napoli, dopo una grande paura, ritorna al primo posto rispettando la Juventus dimostrando carattere e determinazione . Il Napoli torna a comandare in un campionato indimenticabile

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3)

25 Reina; 2 Hysaj, 62 Tonelli, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne. A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael, 33 Albiol, 11 Maggio, 42 Diawara, 30 Rog, 20 Zielinski, 27 Machach, 37 Ounas, 18 Leandrinho. All. Sarri

LAZIO (3-5-1-1)

1 Strakosha; 13 Wallace, 3 de Vrij, 26 Radu; 77 Marusic, 16 Parolo, 6 Leiva, 21 Milinkovic-Savic, 19 Lulic; 18 Luis Alberto; 17 Immobile. A disposizione: 55 Vargic, 23 Guerrieri, 15 Bastos, 27 Luiz Felipe, 22 Caceres, 4 Patric, 8 Basta, 5 Lukaku, 96 Murgia, 11 Crecco, 7 Nani, 20 Caicedo. All. Inzaghi.

ARBITRO: Banti di Livorno