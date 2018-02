Napoli. Alla scuola media «Carlo Poerio» incontro sul bullismo con le testimonianze di vittime e carnefici

Le lacrime di Benedetta sono quelle del coraggio. Una ragazzina coraggiosa che di fronte a centinaia di compagni di scuola ha parlato del suo disagio: l’emarginazione causata da un suo amico delle elementari che da una settimana ha iniziato a deriderla perché sovrappeso, a scriverle offese e a non volerla frequentare più. Impossibile non rimanere toccati da una confessione così forte ed emotiva, impossibile non essere fieri di Benedetta che con la sua esperienza ha smosso le coscienze degli altri ragazzi in sala che tutti in piedi hanno voluto incoraggiarla con un applauso. Alla scuola media «Carlo Poerio» del corso Vittorio Emanuele si è parlato di «esclusione» all’incontro organizzato dalla dirigente Daniela Paparella che ha visto coinvolte figure di spicco come Gemma Tuccillo, capo del dipartimento per la Giustizia minorile e comunità, e Patrizia Esposito, presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli. Nessuno avrebbe mai immaginato che l’incontro potesse creare una tale empatia tra i presenti al punto da incoraggiare la confessione dell’adolescente che a sua volta ha provocato una sorta di effetto a catena, con altri coetanei pronti a dire la loro sul tema. Le introduzioni di Tuccillo ed Esposito sono state foriere del clima confidenziale che di lì a poco si è instaurato con gli studenti. Entrambe, con il proprio bagaglio di esperienza lavorativa, hanno voluto sottolineare come spesso un atteggiamento di esclusione tra i banchi di scuola possa nascere da disagi profondi sia emotivi che familiari, che poi con il tempo potrebbero portare anche a dei peggioramenti. «Ho dedicato gli ultimi venti anni della mia vita ai minori» afferma la rappresentante del ministero della Giustizia. «È un privilegio, un impegno di grande responsabilità e fatica in termini di emozione. Ebbene, vorrei dirvi che i ragazzi che vengono denunziati e finiscono per essere presi in carico dal mio dipartimento sono tanti. Sono troppi. E tutti loro avevano iniziato con piccoli atti di bullismo o cyberbullismo. Sulla loro strada crescendo hanno incontrato chi era più bullo di loro e hanno finito per restare invischiati in una spirale di violenza che poi sfocia nella criminalità». Il monito di Tuccillo è quello a «diventare accorti, più cauti. Sia in ciò che vi viene detto ma anche in ciò che dite. Se postate un video in cui irridete qualcuno, riflettete sempre: sto facendo del male a qualcuno? E se quel video fosse su di voi?». Il capo dipartimento ha poi letto una storia inventata ma molto credibile, in cui il confine tra vittima e carnefice è molto sottile. «Le parole possono uccidere» aggiunge. «Ogni offesa che ci viene rivolta ci fa morire piano piano. È come se si spegnesse qualcosa dentro e da quel momento sarà sempre più difficile riaccenderla. Per questo, se qualcuno vi ferisce, parlate subito. Non esitate: parlate con docenti e famiglia. E imparate a fare squadra tra di voi, è normale che ci siano dei gruppi più uniti di altri, ma questo non implica di escludere altri. Pensate a voi come a una squadra di calcio, con i titolari e quelli in panchina: tutti hanno diritto di giocare una partita». Coinvolgere famiglia e insegnanti è anche il consiglio della presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli. «Non dimenticate mai i due concetti base della vita: accoglienza e solidarietà. Sono le espressioni più alte per superare ogni difficoltà. La scuola serve per formarvi come cittadini del futuro e senza questo binomio non potrete costruire una città equa. Non dimenticate mai che la diversità è ricchezza, è beneficio per tutti. Un compagno impacciato va accolto, non lo si deride definendolo sfigato o secchione». Lo spazio alle domande dei ragazzi è stato il momento più arricchente per le due magistrate, oltre che per la dirigente e i docenti presenti. Christian ha dato il via parlando di «vendetta verso chi ci bullizza» ponendo il dubbio «se anche noi diventiamo bulli a nostra volta». È stata Patrizia Esposito a chiarire che «non si dovrebbe mai arrivare alla vendetta. La cosa importante è interrompere la spirale di offese e sofferenza perché è un circuito da cui non si torna. Cercate di parlare con chi vi bullizza, spiazzatelo con una richiesta di confronto». Gemma Tuccillo ha poi sottolineato un altro punto importante: «Non dovrebbe preoccuparci il bullo in sé, ma i gregari, coloro che lo trasformano in idolo e sono affascinati dai suoi atteggiamenti. Ricordate: un bullo è un debole; usa la violenza verso i timidi per sentirsi forte». Davide invece ha ricordato quella volta in cui corse in aiuto di un compagno di classe finito nelle mire di un bullo della classe superiore, diventandone a sua volta vittima. «Capii che con le mie forze non sarei riuscito a vincerlo, perché ogni suo pugno mi incitava a colpirlo a mia volta e non volevo diventare violento come lui». Parlandone con la maestra decise di ignorarlo e dopo giorni il bullo si pentì e chiese scusa ai due bambini. Federico ha poi preso coraggio confessando di essersi comportato male nei confronti di un amico, insultandolo e respingendolo malamente in pubblico. Tra le lacrime gli ha chiesto scusa: «Ho capito di averlo ferito, mi sono comportato come il peggiore dei bulli». (Mariagiovanna Capone – Il Mattino)