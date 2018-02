NA21/2/18 presso Bib. Croce pres.to “Napoli in…canto”

Mercoledì 21 Febbraio u.s. presso la Biblioteca B: Croce in via De Mura al Vomero, la giornalista Marisa Pumpo Pica ha presentato l’edizione di Febbraio 18 di Napoli in…canto.

Dopo il saluto al pubblico Marisa ha invitato i poeti presenti a recitare versi.

La recitazione di versi è stata intervallata da canzoni.

Hanno cantato:

Tullio Sabella (chitarra e voce), Antonio Onorato accompagnato alla chitarra dal maestro Gianfranco Matarazzo, Enzo Carbone e Maria Rosaria Botti accompagnati alla chitarra del maestro Giuseppe De Crescenzo.

Hanno recitato versi:

Giovanni Baiano, Romano Rizzo, Giuseppe Esposito, Salvatore Bova, Bruno Basurto (che per l’occasione ha indossato la maschera e il coppolone di Pulcinella), Irene Pumpo, Anna Maria Piccirillo, Anna Torriero, Anna Maria Forte, Maria Rosaria La Gala, Vittoria Alterio, Vincenzo Occupato.

L’incontro è durato due ore che sono volate sulle rime di versi e sulle note di celebri canzoni napoletane.

Prima che si chiudeva l’incontro è venuto il dott. Mario Coppeto che ha portato il suo gradito saluto.

Il riuscito e cordiale evento si è concluso con il saluto ed i ringraziamenti di Marisa Pumpo Pica e con l’appuntamento al prossimo incontro di Marzo 2018.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews