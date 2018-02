Con il Movimento 5 Stelle tappa a Vico Equense del tour dei Diritti e della Dignità.

Con i candidati uninominali al Senato ed alla Camera, Virginia La Mura e Luigi Gallo appuntamento, domani 26 febbraio alle ore 17,00, presso il ristorante “Pizza a metro” per discutere delle tante irrisolte problematiche del territorio vicano.

Vico Equense – Organizzato dagli attivisti 5 Stelle, capeggiati dalla super dinamica Pina Parmentola, sarà ancora una volta la città equana al centro delle attività politica dei candidati del M5S in questo scorcio di campagna elettorale. Dopo il confronto all’americana tenutosi in mattinata tra il Senatore uscente Sergio Puglia ed i candidati di altre compagini politiche, si rinnova l’appuntamento pentastellato. Sarà il Tour dei Diritti e della Dignità, dei candidati uninominali alla Camera ed al Senato Luigi Gallo e Virginia La Mura , insieme agli altri candidati plurinominali, a fare tappa nella città di Vico Equense. L’appuntamento sarà per domani, lunedì 26 febbraio alle ore 17,00, presso la sala messa a disposizione dal ristorante “Pizza A Metro Da Gigino L’Università della Pizza”. – Dopo le tematiche evidenziate nel confronto di stamane dal senatore Puglia relative alla sfera lavorativa come la Naspi, la disoccupazione giovanile ed il recupero ad alto livello del cantiere di Castellammare di Stabia, saranno: Scuola, Ambiente e Lavoro le tematiche al centro dell’incontro con la cittadinanza di Luigi Gallo e Virginia La Mura. Senza dimenticare le tante criticità che interessano questa parte del territorio sorrentino. Dal dissesto idrogeologico, alla tutela ambientale e con essa la nostra preziosa economia turistica. Mentre ataviche problematiche come il sussidio di disoccupazione Naspi, il lavoro marittimo e la situazione super critica relativa alla Gori,veri e propri cavalli di battaglia del deputato Luigi Gallo durante l’attuale legislatura, saranno argomenti della discussione. Circa i quali il M5S ha promesso di dare una concreta soluzione una volta al governo del Paese. Altresì la riqualificazione del territorio e l’integrazione tra turismo ed agricoltura saranno tematiche circa le quali una professionista del livello di Virginia La Mura, insieme al Movimento 5 Stelle, senz’altro saprà dare delle risposte ed adeguate future soluzioni. – 25 febbraio 2018 – salvatorecaccaviello