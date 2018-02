Mobilità in Costiera: parte studio di Federalberghi

E’ partito uno studio preliminare riguardo il problema mobilità in Costiera Amalfitana. Ogni anno, infatti, ci troviamo a parlare del problema traffico nelle strade della Divina e spesso abbiamo ascoltato i sindaci per cercare di trovare una soluzione comune utile.

E spesso è scesa in campo la Federalberghi. Lo stesso presidente Costanzo Iaccarino ha reso noto l’inizio di questo nuovo studio: “Il nostro consiglio direttivo, vista la situazione sempre più caotica e le continue lamentele al riguardo che riceviamo dai nostri ospiti ci ha indotti a incaricare un professionista per elaborare uno studio preliminare. Il documento contiene alcune proposte che possono essere valutate ed eventualmente introdotte nel redigere gli strumenti di settore previsti dalle norme vigenti. Il documento che è stato inviato a tutti i sindaci della penisola sorrentina, sarà esaminato nel corso di un prossimo incontro da concordare in tempi brevi vista l’importanza della problematica”.