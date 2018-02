Minori incidente a un pensionato “Il Barone”, ambulanza nel caos del carnevale di Maiori. Solo la bravura della protezione civile con la polizia municipale è riuscita a far arrivare l’ambulanza senza gravi difficoltà, ma le auto sono, come è ovvio che succedesse, imbottigliate con file che durano oltre l’ora per il carnevale più importante della Costiera amalfitana. L’uomo è caduto ferendosi alla testa, dopo essere stato stabilizzato dal personale del 118 è stato portato all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello