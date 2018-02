Minori, grande successo per la compagnia teatrale “Il proscenio”: 1500 spettatori nelle repliche

Un grande ritorno quello della compagnia teatrale “ Il Proscenio” consacrato da un successo di pubblico andato oltre ogni aspettativa: 1500 spettatori nella serie innumerevoli di repliche proposte. L’ ultima sabato 3 febbraio. Quando a guidare gli uomini, in qualsiasi attività essi si cimentino ci sono le stelle del bello, del vero e del bene allora i risultati finali sono eccellenti! Una realizzazione quella di Natale in casa Cupiello, che ha saputo trasfigurare il celeberrimo testo eduardiano; è stato come aver fatto rivivere un quadro antico in un ricamo perfetto di suoni, luci, colori, movenze. Possiamo tranquillamente dire uno spettacolo di classe! Il teatro a Minori è stato da sempre una risorsa, e dopo questa prova in grande di stile , si aprono nuovi orizzonti per l’arte e la cultura nel paesino costiero. Presto sarà allestito, grazie a proventi delle diverse serate, un piccolo teatro con comode poltroncine che si andranno ad unire al palco e all’impianto audio e luci già acquistati. Insomma Minori avrà grazie a questa splendida sinergia tra arte , teatro, grazie alla generosità della compagnia teatrale il Proscenio un suo teatrino grazioso e accogliente. L’arte e la cultura quando c’è la buona volontà, l’attaccamento alla propria terra, la passione autentica si possono trasformare anche in una meravigliosa macchina di autofinanziamento, grazie alla quale tutti insieme, frapponendo ad ogni altra cosa il Bene Comune, possiamo costruire un paese dove lo specchio splendente del teatro riconsegna a tutti noi la luce per essere migliori e anche un po’ più felici! (Maurizio Ruggiero)