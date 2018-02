Minori: grande soddisfazione per la dott.ssa Gabriella Ruocco, miglior tesi nel master “Sviluppo preclinico e clinico del farmaco”

Grande soddisfazione del Sindaco Andrea Reale che si congratula con la Dott.ssa Gabriella Ruocco per la sua brillante carriera universitaria iniziata con una laurea in Biotecnologie del farmaco, un dottorato in Neuroscienze e dulcis in fundo un master , la cui tesi è stata selezionata tra le migliori presentate al master in “Sviluppo preclinico e clinico del farmaco: aspetti tecnico-scientifici, regolatori ed etici”, presso l’ Università Sacro Cuore di Roma. La tesi, incentrata su “La Farmacovigilanza e la centralità della sicurezza del paziente”, ha riscontrato grande successo nell’Ateneo della Capitale.

Il primo cittadino della Città del Gusto ha espresso le proprie congratulazioni, con “un grande augurio da parte di tutta la comunità di Minori alla giovane Dottoressa per una fiorente carriera professionale”.