Meta come Vico Equense condotta KO caos traffico GORI sotto accusa. Traffico in tilt nella cittadina della Penisola Sorrentina da e verso Piano di Sorrento a causa di un problema ad una condotta sul Corso Italia poi rappezzata. La GORI è sotto accusa anche per lavori scellerati a Vico Equense fra il Belvedere e zone limitrofe continuo ed inefficaci rappezzamenti con disagi e perdite d’acqua e in qualche caso fogne uno scandalo per queste zone della provincia di Napoli che dovrebbero essere un orgoglio turistico per la Campania