Meta di Sorrento momenti eccezionali da Annarè lo psicologo da strada col preside dell’alberghiero, l’avvocato Alfano e Positanonews . Dopo una intensa mattinata con l’ Alternanza Scuola Lavoro del Liceo Salvemini di Sorrento, una visita da Annarè , un luogo dove la tradizione sta di casa. Con il direttore Michele Cinque e la direttrice marketing Paola d’ Esposito, e l’avvocato Luigi Alfano, presidente dei giovani cassazionisti, il preside dell’Istituto Alberghiero “Francesco De Gennaro” di Vico Equense professor Salvador Tufano, che è sempre alla ricerca di iniziative nuove, con lo psicologo di strada Stefano Pieri, famoso per le sue attività sociali e per la sua collaborazione con Rai Uno , una scelta la sua che lo ha proiettato su tutti i media .“Ho capito che il 10% della popolazione – ci ha spiegato – Si avvicina alla psicologia, ma l’80% ne potrebbe aver bisogno in un modo o nell’altro, ma non vi arriva. Quindi per me è stato importante uscire dallo studio in modo informale, però, non come psicoterapeuta ma come psicologo per informare e dare ai ragazzi un aiuto”. Al centro la spettacolare e buona cucina di Annarè. Il locale sorge sul Corso Italia e prende il nome dalla moglie del fondatore, Toni Trapani, che è anche lo chef d’eccellenza Una cucina degna dei grandi ristoranti, in un ambiente quasi a conduzione familiare. La frittura di pesce è freschissima , le verdure di stagione, i piatti del territorio eccezionali, fra questi il cotechino unico ed il vino della casa è quello del buon oste di una volta. “Per me la cucina è una passione , cultura, conoscenza del territorio e dei prodotti , per me questo è alla base di tutto”, ci confida lo chef. Da provare.

Indirizzo: Corso Italia 54, Meta di Sorrento

Telefono: 081 808 6848