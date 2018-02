Meta, incidente poco fa: auto finisce sulle aiuole dopo aver perso il controllo – FOTO

Incidente poco fa a Meta di Sorrento. A bordo di un’auto di piccole dimensioni vi era una ragazza ventenne: quest’ultima stava scendendo la strada della Chiesa di Meta, quando ha perso il controllo del proprio veicolo, probabilmente anche a causa del manto stradale bagnato. Tanta paura, visto che poteva investire qualcuno e per poco non ha travolto un’altra auto. E’ finita fuori strada, sulle aiuole: lei per fortuna non ha riportato danni fisici, l’auto invece ha necessitato dell’intervento del carroattrezzi.