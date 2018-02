Messaggio dei turisti americani: «Bloccati sul Vesuvio dalla neve. E’ stata un’esperienza fantastica, grazie Ercolano»

«Ercolano ha un cuore grande». Il sindaco Ciro Buonajuto aveva così commentato sulla sua pagina Facebook il gesto dei titolari e del personale del bar «Il rifugio del Vesuvio» che hanno accolto i trenta turisti stranieri rimasti bloccati a quota mille, durante la tempesta di neve di mercoledì pomeriggio. Una dote che non è sfuggita nemmeno ai turisti americani che hanno trovato riparo nel piccolo locale, tanto che nella tarda serata di mercoledì, quando erano ormai al sicuro in albergo, hanno ringraziato dell’ospitalità il barista e tutto lo staff del locale sul Vesuvio. Lo hanno fatto attraverso Facebook, sulla bacheca di Stefano Sticchi uno dei baristi: alle 23.15 circa è apparso un messaggio in inglese scritto dall’americana Brittay Shipman, a nome di tutto il gruppo di turisti, che ha espresso le emozioni di tutti e «regalato» alcuni scatti dell’allegra compagnia affinché restassero come ricordo. «Grazie per la fantastica ospitalità – la traduzione in italiano del messaggio – avete trasformato quella che poteva essere una giornata terribile nella parte più memorabile del nostro viaggio in Italia. Siete tutti fantastici. È stato un piacere conoscere tutti, buon San Valentino». Un post che in poche ore ha fatto il giro del web, raccogliendo molti commenti positivi per il gesto dei ristoratori e per «il buon cuore del popolo partenopeo». Una giornata più tranquilla, invece, quella di ieri sul Vesuvio. La strada è rimasta chiusa da quota 500 in poi: fin lì la neve è completamente sciolta. Ancora ghiacciata l’area oltre i 700 metri d’altezza, per questo motivo il bar «Il Rifugio», a quota mille, ieri è rimasto chiuso e dovrà attendere il rientro dell’emergenza. «Siamo contenti della riconoscenza dei turisti – ha detto Paolo Mollica, uno dei titolari – ma per noi non è accaduto nulla di straordinario. Accogliere i turisti e farli sentire a proprio agio è il nostro lavoro quotidiano, figuriamoci in momenti di emergenza. Anche se bisogna dire che i soccorsi sono stati veloci e molto efficienti e l’attesa non è stata per loro estenuante». Stefano Sticchi, il barista che ha fatto divertire i turisti con video e battute, nonostante il locale fosse chiuso, ieri è salito sul Vesuvio. «Molti turisti sono saliti a piedi – ha detto – lo spettacolo del Vesuvio imbiancato è da non perdere». (Francesca Mari – Il Mattino)