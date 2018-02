Massa Lubrense in tanti non han accettato di rientrare in consiglio, dissidi con Balduccelli ma nessuno parla. Succedono cose strane nella cittadina della Penisola Sorrentina, dichiarazioni e lettere ai giornali, ma dietro alla cittadina della costa di Sorrento tante problematiche . La maggioranza di Balducelli ha perso pezzi, prima il compianto Insigne, poi Pietro Di Prisco, ma tanti di quelli che non hanno accettato addirittura di rientrare in consiglio comunale. Scontri per il progetto di idee Sirene a Nerano, conflitti di interesse per la vicenda dei Charter contro Capri e le grandi compagnie di navigazione e nel Parco Marino di Punta Campanella.. Nessuna dichiarazione, ma tante schermaglie , Volpicelli, Mellino, la stessa cugina Balduccelli, sotto sotto succede di tutto.