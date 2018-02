Manniello e Vitiello unici presenti sul territorio, la Vessella Pisacane assente Rivellini fa solo video. Il 12 M5S a Massa

Sorrento / Penisola sorrentina. Fra i candidati all’uninominale dal primo giorno che Positanonews sta seguendo sul territorio escluso con rappresentanti delle amministrazioni ci sono delle riflessioni da fare . Intanto Manniello ( PD ) e Vitiello ( m5s) unici presenti sul territorio, la Vessella, moglie dell’ex onorevole Pisacane di Agerola, è completamente assente mentre Rivellini , come ha sottolineato ieri Manniello sentito da Positanonews a Piano di Sorrento , fa solo video . Al momento solo loro i rappresentanti più presenti . Il prossimo appuntamento politico segnalato , dopo quello di ieri del PD a Piano, dove il partito da Napoli ha dato sostegno al sindaco Vincenzo Iaccarino, è il prossimo 12 febbraio, alle ore 18:30, presso laSala delle Sirene, sita in Massa Lubrense, il MoVimento 5 Stelle presenterà aiCittadini il proprio programma elettorale . Tema principale trattato sarà ilReddito di Cittadinanza. Interverranno: Luigi Cirillo:Consigliere Regionale Campania SergioPuglia: Senatore uscente e candidato nel Collegio plurinominale Senato TeresaManzo: Candidata nel Collegio Plurinominale Camera LelloVitiello: Candidato nel Collegio Uninominale Camera presso la Sala delle Sirene sita in Massa Lubrense