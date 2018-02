Maltempo in Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana: allerta meteo con criticità gialla a partire dalle ore 20

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo a partire dalle ore 20 di questa sera, che interesserà sia la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana, con annesse isole, a causa del peggioramento meteo su tutto il territorio regionale. Si prevedono precipitazioni sparse a carattere di locale, con rovesci o temporale, che possono generare un rischio idrogeologico localizzato con possibili allagamenti di locali interrati o a pian terreno, ruscellamenti superficiali, fenomeni di rigurgito dei sistemi urbani di smaltimento delle acque meteoriche. L’allerta resta in vigore almeno fino alle 20 di domani sera.

Una notizia che arriva in concomitanza con lo svolgimento delle manifestazioni di Carnevale su tutto il territorio: si raccomanda quindi alle Autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire o contrastare i fenomeni, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Il precedente bollettino meteo aveva indicato criticità verde su tutto il territorio campano, ma questo avviso arriva di recente dalla Protezione Civile regionale.