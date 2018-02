Maiori incidente durante partita di calcio, tragedia sfiorata per 36enne di Scala. ieri allo Stadio “San Martino” di Maiori durante ‘incontro di calcio dilettantistico tra la Squadra del Capitano e Atletico Vorgate. Il giocatore della Costa d’ Amalfi è stato fermato con un intervento a gamba tesa, il tacco ha colpito la testa con perdita di sangue e svenimento del giovane soccorso all’ospedale di Ravello e poi portato all’ospedale di Nocera ( Salerno ). Per fortuna la cosa si è poi risolta con circa dieci punti in testa e il giovane si è già ripreso ed è tornato a casa.