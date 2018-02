Maiori, Gran Carnevale: sfilata rinviata a domenica, ma ci saranno i balli al Porto Turistico. Previste gelate in serata tra i 600-800 metri

L’organizzazione del Gran Carnevale ha vagliato ieri la cancellazione della sfilata dei carri allegorici, in programma alle ore 15, a causa del maltempo e precipitazioni previste. L’appuntamento è stato quindi rinviato al gran finale di domenica 18 febbraio, ma le comunicazioni degli organizzatori rassicurano che al Porto Turistico si svolgerà regolarmente la festa (ore 18) in cui si esibiranno i quattro gruppi di ballo dei carri in gara. Prima ancora l’altro carnevale della Costiera amalfitana con carri, quello di Positano, ha annunciato il rinvio per sabato . In ogni caso è prevedibile che tutte le manifestazioni all’aperto siano a rischio in Costa d’ Amalfi .

Intanto i bollettini meteorologici della Protezione Civile Regionale indicano per la serata gelate sopra gli ottocento metri e sotto fino a 600m, con temperature in calo, avvertendo di verificare la percorribilità delle strade, prevenire e contrastare la formazione di ghiaccio.