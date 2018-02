Maiori, che disastro dopo il Carnevale: plastica in mare. Perché nessuno provvede? – FOTO

L’evento che ogni anno attira tantissimi visitatori, non solo dall’Italia, ha lasciato già degli strascichi. Purtroppo, infatti, dopo questi giorni di festa per il Carnevale di Maiori dobbiamo registrare nel comune della Costiera Amalfitana una gran quantità di immondizia, in particolar modo plastica, riversata nelle acque del mare.

E’ davvero un peccato che nessuno si adoperi per recuperare la plastica prima che finisca in mare: basterebbe un’ora di lavoro, o giù di lì, per evitare che questo accada.

Intanto ricordiamo che il gran finale è stato rinviato a domenica 18 febbraio a causa del maltempo. Speriamo solo che si possa ripulire quanto prima.