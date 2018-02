Maiori, 61enne stroncato da infarto: l’uomo non ce l’ha fatta nonostante i tentativi di rianimazione

Nonostante i tentativi di rianimazione, non ce l’ha fatta un uomo di Maiori, colpito da un infarto. Il 61enne è stato colto da un malore in tarda mattina e dopo l’avvertimento dei soccorsi da parte dei familiari, sono giunti prontamente sul posto i sanitari e volontari del 118 di Maiori, dopo essersi accorti del l’infarto hanno attivato tutte le procedure di rianimazione con defibrillatore, ma nonostante tutto il cuore si è fermato. Il degente è stato poi trasportato all’ospedale di Castiglione, dove non sono valse i tentativi dei medici tramite terapia farmacologica. L’uomo lascia la moglie e due figli.