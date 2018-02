Una madre preoccupata di Agerola: “Strani animaletti sui pullman che prendono i miei figli”

Riceviamo e pubblichiamo.

Ci è arrivata una lettera anonima in redazione, per fortuna non di minacce. Si tratta di una madre preoccupata, che vive ad Agerola e ha due figli che vanno a scuola usando gli autobus di linea.

La sua preoccupazione riguarda alcuni ‘strani animaletti’ che sarebbero presenti sugli autobus su cui ogni mattina i suoi figli, oltre a tanti altri studenti e lavoratori salgono per spostarsi da Agerola a Castellammare e Napoli.

Riportiamo il testo integrale della lettera:

Chiedo scusa per l’anonimato, spero che questa mia segnalazione venga presa in considerazione. La preoccupazione di una Madre non è mai da sottovalutare. Sono la madre di due ragazzi e vivo ad Agerola. Nei giorni scorsi si discuteva di una notizia riportata da alcuni organi di stampa regionali, riguardava la presenza di strani animaletti a bordo del bus in servizio di trasporto pubblico in Costiera Amalfitana, quando con stupore uno dei miei figli che studia a Castellammare mi dice: “Mamma, non è una novità: anche i bus per Castellammare sono pieni di animaletti, la mattina presto chi sale per primo vede il fuggi fuggi”. Alla luce di quanto detto e sentito dire, questi insetti possono causare danni alla salute, pertanto anche se in forma anonima chiedo il vostro interessamento ed intervento per sanare questo increscioso e pericolosissimo evento. Per il decoro e la salute di tutti noi.

Una madre preoccupata

Oltre a Positanonews la lettera è indirizzata ad altri organi di stampa locale, ai Carabinieri e al Sindaco di Agerola. Da parte nostra possiamo limitarci a dare spazio alle sue preoccupazioni, in modo che più gente possibile legga e ci dia conferme o smentite in merito. Aspettiamo quindi di sapere se qualcun altro si è accorto di queste ‘strane presenze’. Se fosse vero, bisognerebbe organizzarsi (l’unione fa la forza) e mandare una lettera ai vertici dell’azienda di trasporto che opera sulle tratte da lei citate per chiedere un intervento immediato di disinfestazione di TUTTI gli autobus.