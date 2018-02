Lipsia-Napoli 0-2, impresa a metà per gli uomini di Maurizio Sarri

Napoli sceso in campo con una mentalità completamente diversa della partita dell’andata al San Paolo, dove aveva subito una calorosa sconfitta per 1-3. Alla RedBull Arena scendono in campo quasi tutti i titolarissimi, turno di riposo in difesa per Kolubaly e Hysaj, al loro posto titolari Tonelli e Mario Rui che disputano una grande partita difensiva. A centrocampo spazio per Diawara al posto di Jorginho, in attacco Zielinski al posto del insostituibile Callejon.

Gli azzurri dominano la partita segnando il primo goal con Zielinski al 32’ e il secondo con Insigne all’86’. Nonostante questa vittoria, il Napoli è elliminato nei sedicesimi di Europa League dal Lipsia.

Sarri puó ritenersi soddisfatto della prestazione della sua squadra. Adesso devono concentrasi sul prossimo incontro di campionato contro il Cagliari e mantenere il tanto desiderato primo posto.