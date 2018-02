Lipsia 0-2 Napoli. Illusione ottavi. Christian Mulier

Il Napoli cerca una qualificazione quasi impossibile in casa dei Tedeschi. Servirebbe un’impresa, la partita perfetta. Il Napoli ha disputato una partita quasi perfetta, doveva segnare prima il secondo gol, ma non è stato facile per la fisicità dei difensori del Lipsia. La difesa è stata impermeabile anche grazie ad una partita non particolarmente pericolosa dei giocatori di casa. Bravo il Napoli a trovare l’approccio giusto e il gol dopo poco, quello di Zielinski. Una partita molto confusa con molti contrasti a centrocampo. Il Lipsia non ha mai creato occasioni da rete. Il Napoli non trova la via del gol e il tempo diventa sempre minore. La differenza tra la prima partita e la seconda è stata la voglia di crederci che in ogni partita di campionato vediamo. Il secondo tempo è il copione del primo. All’85’ una grandissima azione di Callejon che la disegna in mezzo per Insigne che con uno scatto brucia il difensore e segna un gol da centravanti. Il tempo è troppo poco per segnarne un altro. È stata un’esperienza europea breve ma il Napoli ha dimostrato tutta la sua forza in questo ritorno e ora testa al campionato, dove lunedì c’è il Cagliari alla Sardegna Arena.

Christian Mulier