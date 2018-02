“LIEVE” SPETTACOLO IN SANT’ONOFRIO

LIEVE

è uno spettacolo costruito di tanti frammenti che messi insieme costituiscono qualcosa di armonico, ma ogni pezzo porta avanti la sua narrazione.

Il comune denominatore di LIEVE è il racconto dei Vinti.

Come nei Malavoglia verghiani, per i personaggi di LIEVE non ci sarà mai riscatto, quindi loro smettono di cercarlo e si accomodano e vivono le loro vite.

Nelle quattro storie si narrano le vicende di “perdenti” di ultimi, di persone e gruppi che vivono alle periferie della vita.

Ma non per questo non vivono bene.

Loro si accomodano nel salotto della loro comune esistenza e si creano un mondo parallelo dove portare avanti ognuno, da solo o insieme agli altri, la propria realtà il più dignitosamente e il più felicemente possibile.

Ed è proprio per questo accomodarsi sulla poltrona stretta dell’ultima fila, che Giovanni, lo scrittore che non riesce a scrivere una storia, oppure gli abitanti del Fiordo di Furore con le loro relazioni silenziose perché ormani si sono detti già tutto, oppure la vecchiarella che immagina una danza in Paradiso, mentre aspetta il Rosario della sera, e anche il viaggiatore solitario che si trova visitatore di una bella nave “anni’30” ma poi torna nel suo caos disordinato e non “calmo”di un salone-delle-feste di un ristorante dei giorni nostri …

Proprio per questo ci sono simpatici e ci è piaciuto immaginare con voi le loro storie, la loro giornata quotidiana e, a volte, particolare … LIEVE è un racconto che descrive l’eleganza di vite dignitose e prive di lusso.

LIEVE

E’ un racconto musicale con file audio e musica dal vivo e piccoli movimenti scenici.

voci recitanti:

Tonia D’Onofrio, Teresa Coccurullo, Peppe Amura, Aniello Esposito, Maria Fausto, Mimmo Bencivenga

musica e canzoni:

Aniello Esposito, Peppe Amunra, Maria Fausto, Teresa Coccurullo

testi e regia Mimmo Bencivenga – Libreria Indipendente

con la partecipazione di Giada, e Federico

Domenica 25 febbraio ore 19.00

antica chiesa di Sant’Onofrio, corso Italia Sorrento

FREE ENTRANCE