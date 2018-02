Lavoratori stagionali-Naspi, da Sorrento il Movimento 5 Stelle garantisce immediate e concrete soluzioni.

Sorrento – Organizzato dal Meetup Penisola sorrentina, si è svolto l’altra sera, presso la sala consiliare del Comune , l’incontro tra i lavoratori stagionali del turismo ed i candidati del M5S con il Senatore uscente Sergio Puglia e la candidata al Senato, Virgina La Mura. Durante la serata, numerose sono state le tematiche e le istanze portate all’attenzione degli esponenti del Movimento 5 Stelle, che è bene ricordare, rappresenta l’unica forza politica che sin dal primo momento si è opposta alla NASPI. Il nuovo sussidio di disoccupazione che vede di fatto dimezzato quel sostegno economico che i lavoratori stagionali percepiscono durante il periodo invernale, negando in tal modo alle tante figure professionali del comparto ed alle loro famiglie, di poter vivere dignitosamente i mesi che li separano dalla ripresa lavorativa. Accolta favorevolmente sia dai candidati pentastellati che dai lavoratori presenti, la proposta fatta dall’ex candidato sindaco del M5S, Rosario Lotito, di apertura di un canale comunicativo direttamente con i parlamentari del M5S per finalizzare e trasformare in emendamenti o disegni di legge le proposte avanzate per la tutela del reddito dei lavoratori stagionali. Ancora una volta, con i suoi esponenti, sempre presenti sul territorio Peninsulare, il M5S ha dimostrato abbondantemente essere l’unica forza politica alla quale stanno a cuore le sorti di tante famiglie che vivono tale disagio. Sebbene ardua sia stata, in questi anni, la battaglia sia in Parlamento che in Commissione lavoro al Senato ,da parte degli esponenti del M5S , con Sergio Puglia e Sara Paglini, ci si è scontrati contro la totale indifferenza ed insensibilità di un Governo, che nel varare la nuova Riforma del Lavoro (Jobs Act) non ha tenuto conto delle esigenze di tale categoria di lavoratori. Il senatore Puglia ha assicurato la massima attenzione, del futuro Governo a 5 Stelle ,circa tale assurda situazione. Oltre alla istituzione del Ministero del Turismo, che senz’altro sarà un punto di riferimento per imprenditori e lavoratori del settore, provvedimenti immediati saranno varati affinché si possa garantire tranquillità alle famiglie dei lavoratori anche durante il periodo di disoccupazione. Nell’occasione coinvolgente è stato l’intervento di Virginia La Mura, che oltre a fornire indicazioni circa nuove forme di turismo che potrebbero senz’altro contribuire alla destagionalizzazione (tematica che tuttora vede assente qualsiasi impegno da parte delle amministrazioni peninsulari) si è soffermata sulla preziosità del nostro territorio sottolineando l’ultra secolare tradizione, nonché la forte competenza, della popolazione sorrentina nel praticare un turismo ad alto livello. Riportiamo pertanto una sintesi del suo intervento.

“Quando vado in Penisola Sorrentina, stasera a Sorrento e qualche sera fa a Massa Lubrense, alle riunioni con gli imprenditori e gli operatori turistici, mi sento a casa. Il confronto è di alto livello, perché il turismo in costiera ha una storia lunga e di successo grazie alla professionalità degli operatori, dall’operaio all’imprenditore. Ho parlato del turismo ecosostenibile che è l’unico possibile per garantire a questa terra un futuro. È necessario destagionalizzare, aggiungendo all’offerta turistica balneare anche quella culturale, escursionistica, enogastronomica e rurale. Ma per farlo è necessario fare investimenti produttivi ecosostenibili per ridurre la capacità di carico sul territorio che migliorerà la qualità ambientale e di conseguenza la qualità della vita dei residenti e un soggiorno di qualità per i turisti. Il M5S prevede investimenti produttivi di 50 miliardi di euro nei settori strategici, ad esempio l’innovazione, le energie rinnovabili, la manutenzione del territorio, il contrasto al dissesto idrogeologico, la mobilità elettrica. Tutto questo genera lavori di qualità. Basti pensare che a fronte di 1 miliardo di investimenti nel settore delle energie rinnovabili si generano circa 17.000 posti di lavoro e con lo stesso importo 12.000 posti di lavoro nel settore turistico. Abbiamo un grosso lavoro da fare ma prima di tutto dobbiamo ripristinare la legalità a tutti i livelli decisionali. Con Sergio Puglia, Senatore del M5S e ricandidato nel mio stesso collegio e Rosario Lotito del Meet Up Penisola Sorrentina che ringrazio per la costante attenzione nel dare voce alle criticità della sua terra”. – 23 febbraio 2018 – salvatorecaccaviello