La terra delle sirene n°36

In occasione della presentazione del n. 36 de «La Terra delle sirene» sabato 17 febbraio si terrà una conferenza di Ida Mauro.

L’autrice ci parlerà della vita della bellissima nobildonna sorrentina Diana Falangola e di sua figlia Giovanna, nata nel 1573 dalla breve relazione avuta dalla madre con don Giovanni d’Austria.

Ed ecco che la presentazione del nuovo numero 36 della rivista LA TERRA DELLE SIRENE, del Centro di studi e ricerche “Bartolommeo Capasso” di Sorrento, diretto dal prof Enzo Puglia diventa una LECTIO MAGISTRALIS della Prof Ida Mauro dell’università di Barcellona. Per le novità addotte alla conoscenza storica di Sorrento, per i contenuti e per le immagini proiettate sconosciute ai più.

Il sindaco Giuseppe Avv Cuomo ha ricevuto la tessera di socio onorario per il sostegno profuso e da profondere. Il direttore ha letto i vari tanti contributi di questo numero.