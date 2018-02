LA STORIA DELLA TORRE ASCIOLA DI PRAIANO

VERGOGNA TI DEVI SOLO VERGOGNARE.

A distanza di 12 anni e dopo che è stato intimato a lasciare la Torre Asciola di Praiano, con due Sentenze esecutive di 1° grado e 2° grado, quel soggetto che vi è dentro ha fatto un vaglia di 11 euro per il fitto della Torre per l’anno 2018. (vedi vaglia).

E’ bello svolgere una attività ai fini di lucro in una Torre di Epoca Agioina, non pagando niente . (La risposta la lascio a voi che avete commentato su Face book).

La Torre sarà salva solo quando quel signore che vi è dentro, toglierà il forno per le ceramiche che ha installato all’interno, che con le esalazioni da esso prodotte e le sostanze chimiche utilizzate la stanno danneggiando e sopratutto quando finalmente sarà restituita ai suoi legittimi proprietari.

Verrà il giorno che la Torre Asciola di Praiano sarà utilizzata per ospitarvi una fondazione, una fondazione dedicata però a mamma “Clelia”, dove tutti potranno ammirarla,gratuitamente, soprattutto i ragazzi delle scuole.

A chi ha commentato questa “Fake News” sui social, “La Torre è Salva”, li invito a prendere visione dei documenti in mio possesso e poi ad esprimere un giudizio i merito. La Torre è stata acquistata da mio nonno Del Gaizo Salvatore nei primi anni del 900 (papà di mia madre Del Gaizo Clelia), poi è stata affittata a Luca Milano che successivamente per compassione ci ha parcheggiato quel signore. (maledetto quel giorno).

Da quel momento non abbiamo avuto più pace e non siamo ancora riusciti ad entrare in possesso della proprietà di mia madre e prima ancora di mio nonno.

Grazie a loro, mia Mamma Clelia e mia zia Assunta Del Gaizo sono morte senza avere il piacere di entrare in possesso della Torre di proprietà del padre.

Quel personaggio, che si definisce “Artista” è in realtà solo un “Usurpatore” che insieme alla sua famiglia provano da anni ed in continuazione ad appropriarsi di un bene non loro . Adesso siamo in Cassazione, e con l’aiuto di mamma da lassù passerà anche questo.

Si devono solo vergognare lui, i suoi parenti e una nostra concittadina li vicina che li aiuta in tutto questo.

La Torre Asciola è sempre stata della famiglia Del Gaizo e di sicuro quando tornerà nella nostra disponibilità sarà in mani migliori.

Peppe Ferraioli (figlio di Clelia)