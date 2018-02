La stilista Marianna Cimini: da Maiori fino al Dizionario della moda

La stilista maiorese Marianna Cimini è nel Dizionario della Moda, la più importante raccolta enciclopedica online sul mondo della moda.

Il suo brand, che si chiama proprio Marianna Cimini, è nato nel 2012 ed è stato subito riconosciuto dal fashion business, per la sua capacità di fondere moda ed arte, dando vita ad una visione unica. Ben presto inizia a collaborare con importanti ed affermati marchi italiani tra cui MaxMara, dove disegna per più di tre anni la linea ‘S MaxMara e Tod’s, dove è responsabile di una capsule collection (limited edition) per Fay Donna.

Il suo brand, interamente Made in Italy, si distingue subito per l’equilibro tra femminilità e attualità. Il marchio unisce l’amore per linee ben definite alla semplicità e la funzionalità dell’abbigliamento sportivo imprime alle collezioni un’essenza sportswear-chic.

La collezione autunno/inverno 2018-19, presentata ad Altaroma, si ispira a “La femme à l’ombrelle” di Claude Monet. La collezione ne risulta una sorta di gioco del rovescio, un po’ come il quadro, uno dei dipinti più rappresentativi dell’Impressionismo, ma già così vivido dell’imminente modernità.

Con la collezione autunno/inverno 2018-19 Marianna Cimini offre la sua personale interpretazione di una nuova donna, emancipata, a suo agio con se stessa in qualsiasi contesto e a qualsiasi età. Quella di Marianna Cimini è una donna che non arretra davanti all’imprevisto, è fantasiosa e ironica e questo le consente di essere impeccabile e a proprio agio sempre.

Il Dizionario della Moda on line ha accuratamente catalogato più di 4.800 voci tematiche in oltre 10 anni di lavoro con approfondimenti sulle più importanti case di moda (Prada, Salvatore Ferragamo, Ermenegildo Zegna, Fendi, Ralph Lauren, Christian Louboutin, ecc.). Al suo interno figurano gli stilisti che ne hanno fatto la storia negli ultimi 150 anni, la definizione degli accessori, i luoghi di studio e le università della moda nel mondo, i personaggi che ruotano intorno al settore: PR, giornalisti ed editori che rappresentano l’eccellenza di questo mondo a livello internazionale.

Nell’enciclopedia della Moda è inoltre presente un ricco apparato iconografico e tutta la terminologia tecnica dei “fashion addicted”. Inoltre è continuamente aggiornato dalla redazione del magazine Online Mam-e che tratta temi di moda appunto, arte, cultura, spettacolo, lifestyle con focus particolare sulla città di Milano.

Il Dizionario della ModaMam-e è stato accolto con grande entusiasmo nel mondo degli addetti ai lavori ed ha già ricevuto il sostegno di Pitti Immagine, Camera della Moda, Domus Academy e Istituto Marangoni.

