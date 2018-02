La rivoluzione di PositanoNews: ora è più facile segnalare eventi, notizie e commentare anche con Facebook -VIDEO

PositanoNews è online da pochi giorni con il nuovo e accattivante sito web. La nostra redazione è sempre, costantemente, alla ricerca di un servizio che possa soddisfare al meglio le esigenze dei lettori e lo fa da oltre un decennio. Primo “Native online newspaper” della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, fra i più visti in Campania, il nostro giornale sifa sempre più sociale e “community”.

Proprio per questa ragione siamo sempre alla ricerca di migliorie, sia per quanto riguarda la grafica, l’estetica stessa del sito web, sia per quanto riguarda l’aspetto puramente tecnico. Ecco perché siamo andati online qualche giorno fa con il nuovo sito. Un sito che rispecchia la conferma della nostra affermazione e ci dà la possibilità di entrare a far parte dei colossi nazionali del giornalismo.

Con il nuovo sito web, inoltre, è ancora più semplice, intuitivo e rapido segnalare notizie, eventi e soprattutto commentare registrandosi o , per chi ha un profilo sul social network, direttamente dal proprio Facebook.

Ecco un video esplicativo.