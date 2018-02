La partita speciale di Leonardo Pavoletti: «Spero che il Napoli vinca lo scudetto ma stasera vorrei vincere io»

Quasi un sequel di un lungometraggio non a caso firmato «Filmauro». «Il mio miglior nemico», pellicola con Carlo Verdone e Silvio Muccino, viene rieditata stasera per il confronto tra gli azzurri e Leonardo Pavoletti, ora centravanti del Cagliari e sino ad agosto attaccante e una delle anime “goliardiche” dello spogliatoio. Non confondano le (appena) dieci presenze in maglia azzurra da gennaio a maggio 2017 e soprattutto lo “zero” nella casella dei gol realizzati. “Pavoloso”, come lo ha soprannominato l’excompagno del Genoa Perin, o “Pavolè”, come era chiamato dai tifosi, ha avuto un impatto splendido con città e compagni, sposando la causa Napoli, come è nel suo carattere, in modo viscerale. E legando moltissimo con i compagni di squadra, con molti dei quali tutt’oggi è amico. Qualche messaggio tramite whatsapp se lo è scambiato in questi giorni di certo con Mertens, Reina, Tonelli e Sepe, alcuni degli azzurri con cui ha stretto un rapporto più amichevole. Stasera però penserà solo al Cagliari e anche a segnare il settimo gol stagionale (sin qui 6 gol in 21 presenze), pur sapendo di dare un dispiacere ai suoi ex tifosi. «Col Napoli ce la giocheremo. Spero che gli azzurri vincano lo scudetto, ma farò di tutto per vincere», ha confessato dopo il ko dei sardi con il Chievo. Del resto Leonardo è un ragazzo schietto, solare ed è per questo che l’empatia con Napoli è scattata alla prima scintilla. E’ per questo che i tifosi e i suoi compagni lo ricordano con affetto e non senza una piccola sensazione di rimpianto per quello che poteva essere e non è stato. Rammarico che accompagna anche Pavoletti, utilizzato da Sarri – lo scorso anno – in appena sei gare di campionato (titolare solo con Chievo e Crotone, 194’ totali) e quattro di coppa Italia (95’, dal 1’con la Fiorentina). L’infortunio al ginocchio poco prima del passaggio dal Genoa al Napoli, l’esplosione di Mertens, il recupero precoce di Milik e forse le caratteristiche non perfettamente adatte al gioco di Sarri lo hanno messo ai margini. Eppure Pavolè sarebbe rimasto anche da terza punta se si fosse sentito a pieno titolo coinvolto nel progetto-Napoli o nel patto scudetto. Così non è stato e ha scelto Cagliari. Tennista mancato, dal momento che il papà è maestro di tennis, a 10 anni ha deciso di giocare a calcio: a Lanciano, nel 2012, l’esplosione con 16 gol, titolo di capocannoniere e promozione in B. In carriera ha siglato 114 reti in 341 partite, anche se appena 30 in serie A. A Napoli ha scelto subito di vivere a Posillipo («Dal mio terrazzo: un regalo per i miei occhi», si legge su un post su instagram con foto sul Golfo del 10 marzo 2017) per respirare e vivere la vera Napoli. Ha legato con molti partenopei, definì «la benedizione» la visita di Maradona a Castelvolturno il 9 gennaio e a Dimaro è stato uno dei leader morali dello spogliatoio. Sempre allegro e carico, pronto a fare gruppo, unendo italiani e stranieri. Cantante per divertimento, animatore per vocazione: in ritiro, nel corso della presentazione della squadra del 23 luglio scorso, fece un vero e proprio show, coinvolgendo tutti i suoi compagni e i tifosi presenti in piazza con il coro «Pa-vo-lo-so» ed esclamando: «Quest’anno basta panchina, la musica cambia!». Originale al punto di avere, come vezzo, un maiale vietnamita di nome Mou (che significa maiale nella lingua orientale) come animale domestico che, con i suoi 100 chili, passeggia nel giardino di casa a Livorno. Ragazzo anche sensibile, non disdegnando beneficenza o facendo compagnia ai bambini ammalati travestito da clown. Insomma un ragazzo che lascia il segno pur senza segnare. E il suo messaggio d’addio al Napoli è il compendio del suo modo di vivere le sue esperienze. «Ho visto Napoli. L’ho vissuta, amata e respirata. Mi sono riconosciuto nell’entusiasmo delle persone, nella forza di una città che trova sempre il coraggio di sorridere. La mia avventura al San Paolo è durata poco ma ringrazio tutti». Il passato è tuttavia ormai un ricordo, seppur piacevole, “Pavoloso” pensa solo a duellare con Koulibaly e Albiol al centro dell’area. Sfiderà il Napoli dopo i 66’ infruttuosi da “miglior nemico” della gara d’andata con determinazione e voglia di gol ma senza sete di vendetta. Da domani, in ogni caso, sarà di nuovo un tifoso azzurro. (Dario Sarnataro – Il Mattino)