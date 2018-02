Festa grande per il carnevale di Massa Lubrense a Termini che Positanonews ha seguito sulla Pagina di Facebook , sul canale you tube Positanonews TV , su twitter ed instagram, i nostri fortissimi social network. La kermesse, promossa dall’Associazione «Termini… non solo Carnevale», ha previsto oggi la seconda sfilata dei carri allegorici e delle maschere che dovevano essere accompagnati dal «Gruppo Folk Pogerolese» di Amalfi, che non è venuto perchè dal versante della Costiera amalfitana, dove sono state annullate le sfilate di Positano e Maiori, era maltempo . Bella la manifestazione, bellissimi i carri, fra cui anche uno di Colli di Fontanelle di Sant’Agnello, eccezionale il rinfresco, dove abbiamo trovato lo staff di Eughenos che si è messo a disposizione del paese. Presente l’amministrazione Balduccelli, abbiamo sentito il vicesindaco Giovanna Staiano “E’ una tradizione che continua di grande valore culturale e sociale”

Domenica 18 febbraio. Ultima sfilata dei carri, con partenza alle ore 14.30, accompagnati dal gruppo «Agerola Folk». All’arrivo in piazza Santa Croce, in programma l’esibizione dei «PM 55 Live Music». Alle ore 20.30 estrazione dei biglietti vincitori della lotteria abbinata al Carnevale di Termini ed a seguire spettacolo di fuochi pirotecnici.