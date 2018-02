Ischia. Traffico di droga sull’isola, nuovo blitz: tre arresti

Nuova ondata di arresti per spaccio di droga a Ischia. In carcere a Poggioreale sono finite, al termine di un lungo weekend di controlli e di operazioni, tre persone arrestate in flagranza dei reati di detenzione e spaccio, e sono stati sequestrati ancora una volta ingenti quantitativi di sostanza stupefacente. Un napoletano, 40enne ed incensurato della zona di rione Traiano, è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Ischia allo sbarco degli aliscafi al porto diCasamicciola Terme. L’uomo, un insospettabile senza fissa occupazione, è stato beccato dai militari al comando del capitano Andrea Centrella mentre tentava di sbarcare con ben 500 grammi di marijuana che trasportava in una grande busta di cellophane ben occultata sotto i vestiti. Gli investigatori lo tenevano d’occhio già da tempo perché, nonostante fosse senza precedenti, avevano destato sospetti le sempre più frequenti trasferte dell’uomo che con tutta probabilità è diventato un corriere della droga per sbarcare il lunario, considerata la sua situazione di disoccupato di lunga data. A poche ore di distanza, in una distinta operazione, sempre i carabinieri hanno tratto in arresto due persone questa volta residenti a Ischia, di cui una già nota alle forze di polizia sempre per detenzione ai fini di spaccio. I due sono V.M., 45enne, e P.A., un 28enne di origini venezuelane ma da sempre residente sull’isola. Dopo l’arresto in flagranza, le perquisizioni domiciliari che hanno portato al rinvenimento ed al sequestro di 100 grammi di cocaina pura e tutto l’occorrente per il taglio dello stupefacente ed il confezionamento in dosi. (Il Mattino)