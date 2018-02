Inps, i comuni non versano i contributi. Enti locali morosi: il 60% sono nel Mezzogiorno, voragine nei conti

L’ultimo controllo è dello scorso anno ma è stato anche l’unico: gli ispettori dell’Inps hanno accertato su un campione abbastanza rappresentativo di enti locali che su 250 milioni di contributi previdenziali a loro carico dichiarati ne erano stati versati solo 80 milioni. «E questo la dice lunga sulla credibilità delle nostre richieste di monitoraggio di un debito che sta assumendo proporzioni sempre più imponenti senza che si riesca a conoscere il numero esatto dei Comuni o delle Province inadempienti», sospira Giampaolo Patta, ex sindacalista della Cgil e fino a poco tempo fa membro del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ) dell’Istituto di previdenza. In effetti siamo di fronte ad un paradosso che il direttore generale di Confimprenditori Riccardo Paradisi definisce sconcertante: «Da un lato l’assenza di un censimento pubblico da parte dell’Inps sull’evasione contributiva degli enti locali, soprattutto di quelli in dissesto o in grave crisi finanziaria; dall’altro la disparità di trattamento verso le imprese private che per lo stesso motivo, l’evasione contributiva cioè, incorrono quasi subito in sanzioni amministrative o penali e nel blocco del Durc, il Documento unico che sancisce la regolarità contributiva e senza il quale l’attività è impossibile». Insomma lo Stato fa la voce grossa con le aziende private e si dimentica dei debiti ben maggiori degli enti locali. Anzi fa ben poco, praticamente nulla fino allo scorso anno, per conoscere persino l’ammontare di quanto non sarebbe stato versato. Per dare un’idea della pericolosità della situazione per la fiscalità generale basta ricordare che per il solo Comune di Roma si è accertato un buco previdenziale di circa tre miliardi di euro pochi anni fa. «Noi abbiamo chiesto insistentemente all’Inps di usare lo stesso sistema di controllo per gli enti dissestati perché sospettiamo che si annidi lì la maggior parte dell’evasione», insiste Patta. E aggiunge: «Secondo una stima purtroppo credibile rischiamo di trovarci nel 2035 con un debito del Fondo previdenziale degli enti locali di ben 300 miliardi di euro». Dopo le tante sollecitazioni, come detto, nel 2017 sono scattati finalmente i primi controlli il cui risultato ha dato ragione a chi temeva il rischio del crack: 170 milioni di versamenti contributivi in meno confermano che l’andazzo non solo è reale ma che può avere cifre ben più consistenti se si considera che già adesso il buco del Fondo di previdenza ammonta a 4-5 miliardi di euro all’anno. E’ vero che lo Stato, al momento di chiudere i conti, interviene nei confronti dell’Inps per ripianare il debito sia attraverso i trasferimenti agli enti locali sia attraverso altri meccanismi come partite di giro che alla fine riescono a riequilibrare almeno in apparenza i bilanci. «Ma tutto questo – insiste Confimprenditori – non agevola sicuramente il riequilibrio della fiscalità generale del Paese e, oltretutto, continua ad aggravare la condizione delle imprese che non solo devono rinunciare al Durc, come detto, ma che finiscono per subire i rigori di un’aggravata fiscalità per coprire i buchi. Il paradosso è che lo Stato non corre ai ripari con gli enti morosi e continua a non pagare i 30 miliardi che la Pubblica amministrazione deve alle aziende private per forniture e servizi già erogati». Una denuncia simile arrivò poco più di un anno fa dal sindaco di un piccolo comune siciliano, Caltavuturo, piccolo comune del palermitano: il primo cittadino dichiarò apertamente tutta la sua rabbia nei confronti dei colleghi sindaci di città ben più importanti, Palermo in testa, nei cui confronti l’ente regionale di riscossione aveva notificato cartelle salate per pagamenti contributivi mai effettuati. «Noi siamo in regola – disse Domenico Giannoppolo – perché se io dovessi essere moroso nel versamento dei contributi ai miei dipendenti non farei il sindaco». Ma il fenomeno è ormai esteso a tutte le branche della Pubblica amministrazione. Lo scorso dicembre è toccato proprio all’Inps bacchettare due ministeri importanti come la Difesa e l’Istruzione per i versamenti mancati. Ai dirigenti dei due dicasteri è stato addirittura intimato di fornire i dati dei contributi versati in passato. «D’accordo – dice Patta – ma intanto restano i dati di fatto: e cioè che lo Stato è accomodante nei confronti degli enti pubblici e non provvede a commissariare gli inadempienti e questo nonostante il fatto che il Fondo di previdenza degli stessi enti sia uno dei più passivi in assoluto. Evidentemente bisognava muoversi prima con i controlli». Già, ma si potrebbe obiettare che i Comuni morosi sul piano previdenziale appartengono per lo più alla categoria degli enti dissestati o in procinto di diventarlo (secondo una stima recente sarebbero complessivamente 230, oltre il 60% nel Mezzogiorno). Ovvero ad una classe di Comuni che ha ben altri problemi da affrontare che non quelli previdenziali, comunque coperti come detto dallo Stato sia pure a carico della fiscalità generale. Il sospetto è che il buco abbia anche altre spiegazioni che non quelle di puro opportunismo contabile (tanto alla fine paga sempre lo Stato): per esempio il vecchio vizio della Pubblica amministrazione di quantificare la pensione dei dipendenti a fine carriera, o qualche maglia troppo larga tra i revisori dei conti, o ancora l’esiguità di personale che l’Inps può mettere in campo per questo genere di monitoraggi. Di sicuro in tempi magri per le stesse casse dell’Istituto non sarebbe stato male provare a recuperare un po’ di quattrini da chi sembra avere preso l’abitudine di non versarli. Potrebbe essere la mission 2018 anche se di questa emergenza non c’è traccia in nessuno dei programmi elettorali di questi giorni. (Nando Santonastaso – Il Mattino)