INCONTRO A VILLA FIORENTINO PER LA MOSTRA SUI RITI DELLA SETTIMANA SANTA

Gli inviati di Positano News intervistano gli alunni del Liceo Salvemini in alternanza scuola lavoro Villa Fiorentino, sede della Fondazione Sorrento, ospita nel periodo quaresimale una mostra sulle processioni e i riti della Settimana Santa. Il Liceo Salvemini, che già in precedenza ha collaborato con la Fondazione, è in prima linea, offrendo ai visitatori la guida dei ragazzi. Gli inviati di Positano News li hanno intervistati, raccogliendo i loro feedback. In primis, vi è l’interesse da parte delle giovani leve, contente di poter conoscere e tangere una realtà viva del loro paese, ma anche l’importanza delle competenze raggiunte nell’alternanza scuola-lavoro. È grazie agli archivi fotografici di Antonino Fattorusso che la mostra ha preso vita, nonostante il percorso preveda numerosi elementi: le foto dell’archivio che ritraggono momenti di processione, le opere in terracotta di Marcello Aversa, abile artigiano, i dipinti di Bruno e Renato Balsamo e tante altre tradizioni e curiosità, tutte da scoprire. Fondamentale è stato l’impegno che i ragazzi hanno profuso nelle attività, secondo la Prof.ssa L. Coppola, tutor scolastico , che è stata coadiuvata dalla docente di Storia dell’Arte, Prof.ssa Anna Iaccarino. L’alternanza scuola lavoro, dunque, ha offerto ai giovani lavoratori la possibilità di riconoscersi nella tradizione del loro paese. Questi ultimi, nella prima fase del loro percorso, hanno raccolto le informazioni necessarie, anche attingendo dalle conoscenze degli organizzatori. Successivamente, sono stati impegnati nelle visite guidate, ed è in questo ambito che si sono raggiunte nuove capacità: espositive, di interazione e anche linguistiche, in quanto hanno illustrato i percorsi persino n inglese, il tutto all’insegna della valorizzazione di un territorio così ricco di bellezze e tradizioni.

Antonio Cappiello, Daniela Agrillo, Gina Fiore, Giorgia De Martino e Angelo Di Maio