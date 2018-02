IMMA PONTECORVO ALLA LIBRERIA INDIPENDENTE

L’ultimo romanzo della scrittrice Imma Pontecorvo, pubblicato per Milena Edizioni:

La più bella realtà

Marta, la protagonista, ci racconta in prima persona un momento particolare della sua vita. A causa della perdita della sua amatissima sorella, con la quale vivevano in totale condivisione il periodo post- adolescenziale e la prima gioventù, la protagonista si chiude in un mondo di difesa, negando il forte dolore causato dal lutto e dalla perdita della simbiosi e cercando in una vita effimera e di divertimento eccesivo, il modo per restare a galla e sommergere il dolore.

Per mantenere questa condizione di distrazione a tutti i costi,e allontanari sempre di più dal suo nucleo inizia ad entrare, con estrema faciltà e quasi senza accorgersene, nel tunnel della droga. Il difficile sarà uscirne.

Un bel romanzo, romantico e diretto al tempo stesso, scritto con mano esperta, che tocca più temi su cui ci fermeremo a riflettere: la pericolosità della simbiosi nella costruzione della propria personalità, la capacità di sopportare un dolore senza credere che, se non lo neghiamo, questo ci possa uccidere, la ricerca di una allegria di facciata che genera dipendenza e la conseguente fatica di riprendersi la propria vita.

Ne parleremo con Anna Gentile, docente e ediorialista del quotidiamo Roma e con la stessa Autrice in collegamento con noi in diretta Skype.

Sabato 17 febbraio oe 20.00 Libreria Indipendente Sorrento

Corso Italia 258/c