Hertz Polisportiva Sorrento 61 – Free Basketball Scafati 73. Esordio amaro per il Basket Femminile

Serie b:

Hertz Polisportiva Sorrento 61 – Free Basketball Scafati 73.

Amaro esordio nella prima partita della fase orologio per le nostre ragazze che escono sconfitte 61 a 73 contro la Free Basketball Scafati .

Le Scafatesi impostano subito ritmi alti e in un amen si portano sul +10 (5-15). La Polisportiva chiama time out per riordinare le idee e con un controparziale di 12 a 0, ribalta subito il risultato portandosi sul 17 a 15, ma una conclusione di Ceccardi e una tripla allo scadere chiudono il primo periodo sul punteggio di 17 a 20.

Inizia il secondo quarto, le squadre si sfidano a viso aperto rispondendo colpo su colpo, ma la Free Basket sembra sembra averne di più e si porta l intervallo lungo sul 27 a 38.

Al rientro dagli spogliato Scafati decide di alzare ancora e i ritmi e grazie a maggiori rotazioni e a una miglior condizione atletica, prende il largo con un parziale di 11 a 28(38 a 66).

Sorrento non ci sta e nel ultimo quarto attingendo alle ultime energie rimaste, recupera punto su punto chiudendo la partita sul 61 a 73.Buona prova di De luca (19) e Scala (18)