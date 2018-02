Gragnano ordinanze di abbattimento per tre alberghi Hotel Le Zagare, Hotel Irene e Villa dei Cesari. Che succederà? Per la Città della Pasta ai piedi dei Monti Lattari e al confine con Castellammare di Stabia tremano molte attività. L’hotel Le Zagare sito in via Visitazione; l’hotel Irene sito sulla Strada Statale per Agerola e Villa dei Cesari in località Varano. Per salvare il salvabile, almeno da quanto esposto nei verbali, le strutture ricettive dovranno abbattere delle edificazioni realizzate senza autorizzazioni, se non lo faranno rischiano la chiusura. Anche se già sono partiti i ricorsi al Tar Campania di Napoli .