GORI rischio condutture ghiacciate domani interruzione a Vico Equense e Massa Lubrense, giovedì a Sorrento .

Domani mercoledì 28 febbraio, nell’ambito delle attività messe in campo per preservare le infrastrutture idriche dai possibili danni conseguenti ai forti abbassamenti della temperatura, informa che verrà effettuata una chiusura del flusso idrico dalle ore 21:30 di questa sera, fino alle ore 6 di domani, mercoledì 28 febbraio, in alcuni Comuni, tra i quali di nuovo Massa Lubrense e Vico Equense, almeno in parte di essi.

In particolare a Vico Equense i rubinetti resteranno a secco nelle seguenti zone: in località Moiano – compresa via Raffaele Bosco dal bivio per Faito al bivio Patierno- poi le altre seguenti località: Patierno, Ticciano, Preazzano, Gradoni, Santa Maria del Castello, Arola, Lavinola, Marina di Vico e Seiano.

A Massa Lubrense, invece, niente acqua nelle seguenti località: Termini, Sant’Agata sui due Golfi, Deserto, Torca, Santa Maria la Neve, Tore di Caso, Monticchio, Metrano e Nastro Verde.

A Sorrento si tratta di interventi già programmati sulla rete idrica cittadina, giovedì prossimo, 1 marzo 2018, si rende nuovamente necessaria la sospensione dell’erogazione di acqua potabile in alcune zone del territorio del Comune di Sorrento. I rubinetti, in base al programma dei lavori, dovrebbero restare a secco dalle ore 16 alle ore 21.

Le utenze private e commerciali interessate dal disservizio sono quelle che sorgono nelle seguenti aree del centro del territorio comunale di Sorrento: corso Italia (esclusivamente nel tratto compreso tra piazza Tasso e l’incrocio con via Padre Reginaldo Giuliani), via Tasso, via Sersale, via Santa Maria della Pietà, via Padre Reginaldo Giuliani e piazza Antiche Mura.