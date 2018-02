Giovi. Tra realtà e psicosi. Denuncia di alcuni residenti: «Abbiamo scoperto e inseguito dei ladri». I carabinieri indagano

Un inseguimento segnalato ai carabinieri in seguito a un furto in casa e la psicosi collettiva che ormai imperversa e toglie il fiato ai residenti rendendo la loro vita un vero inferno. Così il grido d’allarme si fa più serio ed accorato: «Abbiamo bisogno che scenda in campo l’Esercito». È l’ennesima istantanea di una serata di ordinaria follia a Giovi Altimari, una delle frazioni dei rioni collinari che, nelle ultime settimane, sono preda di un’escalation di furti e rapine in casa che non conosce precedenti. Rubano in casa a tutte le ore del giorno e della notte, si infilano in spazi angusti, si arrampicano per arrivare alle finestre semi-aperte. Sono ovunque, costantemente e quando meno te l’aspetti. L’ultimo episodio, in ordine cronologico, è quello della serata tra sabato e domenica: una donna nota in strada dei loschi figuri che non appartengono alla zona, si insospettisce e allerta i cittadini impegnati nelle ronde. In un attimo i ladri escono dalla casa, si danno alla fuga a bordo di un veicolo che, ben presto, si confonde tra gli altri e fa perdere le proprie tracce. Ne nasce un inseguimento protrattosi per diversi minuti tra le strade strette di Giovi con cittadini pronti a dare l’assalto alla vettura con a bordo i predoni. Questa è la versione fornita ai carabinieri che, una volta arrivati sul posto, hanno raccolto la denuncia dei cittadini e le loro testimonianze. Il quadro che gli si presenta davanti è preoccupante: ci sono uomini armati alla meglio, pronti a dare battaglia i malviventi e donne che urlano per strada, ci sono anche bambini e ragazzi spaventati, confusi davanti all’ennesimo colpo in casa. È una psicosi collettiva che – ogni giorno di più – rischia di trasformarsi in una tragedia. Qui termina la versione ufficiale che lascia spazio a un racconto che, almeno per il momento, non trova riscontro negli elementi raccolti dalle forze dell’ordine ma cresce diventando enorme e spaventoso passando da una bocca all’altra. Secondo quanto riferito da alcuni residenti, infatti, i malviventi – vistisi alle strette e senza le abituali vie di fuga, ostruite dalle persone impegnate a fare le ronde – avrebbero tirato fuori una pistola. L’arma sarebbe servita a garantirsi la fuga, obbligando i residenti a lasciarli andare. «Siamo nel caos più totale e siamo estremamente preoccupati per la nostra incolumità – denuncia il consigliere comunale Massimiliano Natella – chiediamo che si faccia un investimento e che si ricorra all’Esercito, come è stato fatto in passato per altre emergenze. Ne abbiamo bisogno, non ha senso potenziare l’azione delle pattuglie spostandole da una zona all’altra. Queste persone sono attrezzate: usano automobili simili a quelle utilizzate dai residenti per le ronde, sanno dove entrare e come farlo. Ci studiano di giorno e di notte e vanno sempre a segno. La situazione è grave e non conosce precedenti. C’è un livello di stress che rischia di sfociare in tragedia, ci si adoperi prima che ci scappi il morto». Nei giorni scorsi i cittadini hanno scoperto vecchi fabbricati in costruzione dove veniva abbandonata la refurtiva non ritenuta di valore. «È evidente – conclude Natella – che siamo sotto attacco. Spero che questo appello non cada nel vuoto perché questo stato di cose non è più tollerabile». (Carmen Incisivo – Il Mattino)