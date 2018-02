Giornalismo e politica dietro l’inchiesta di Fanpage

Intervista integrale

La sua analisi è quanto meno appropriata. Criminalizzazione della Pubblica Amministrazione. Desta indignazione ciò che sta accadendo. Azioni fraudolente che non hanno nulla a che vedere con il processo. L’agente sotto copertura è una figura atipica prevista nella maggior parte dei paesi,Italia esclusa. Ciò ci fa capire l’ambito fra il processo mediatico e giudiziario politico penale. Un’altra figura che gli spettatori che gli utenti ricordano è quella degli agenti sotto copertura. Avviene per i reati di criminalità organizzata, reati di pedopornografia e di violenza sessuale. La sua proposta è quella di fare in modo che il legistratore tipizzi la figura dell’agente sotto copertura anche per i reati di corruzione. Dal punto di vista processuale i filmati sono nulli, illegittimi in quanto non sono stati autorizzati dalla Procura della Repubblica.