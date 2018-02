Ancora frane a Positano in Costiera amalfitana. Poco fa ad Arienzo sulla S.S. 163 Amalfitana, nei pressi di Villa Nuvolari, verso Praiano , ancora una frana , mentre a Nocelle è franato un altro pezzo di macera sulla stradina che da Ristorante Santa Croce porta alla Chiesa e al collegamento col Sentiero degli Dei .

Ma non c’è solo la frana, che è il crollo di una macera, nel borgo della cittadina della Costiera amalfitana , che è punto strategico per il Sentiero degli Dei per Agerola, a preoccupare, lungo la strada che scende per Montepertuso fino alla S.S. 163 Amalfitana, ci sono ancora i materiali delle frane che nessuno pensa a rimuovere. Una incombe su alcune case in una curva di Nocelle, ma anche alla Fontana Vecchia è rimasto il materiale li abbandonato. Dovunque si vedono ancora resti delle ferite dello scorso novembre. Il nostro è un territorio a rischio Foto F.L. che ringraziamo