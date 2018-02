Franco Zeffirelli compie 95 anni: il maestro che ha amato Positano e la Divina

Il grande regista fiorentino Franco Zeffirelli ha compiuto 95 anni. “Come sto? Tutto sommato non mi posso lamentare data la mia età. Quindi mi sento bene, è il fisico che ha iniziato a fare capricci”, ha dichiarato nel giorno del suo compleanno, accennando poco al malore che lo colse lo scorso agosto e che tanto aveva spaventato.

Zeffirelli è ricordato in modo significativo anche in Costiera Amalfitana dove trascorso una vita, a Positano, nella sua splendida residenza “Tre Ville” ad Arienzo, da dove si affacciava sulla costa d’Amalfi, Capri e Li Galli, isolotti prima di Massine e poi di Nureyev. Franco Zeffirelli ha significato tanto per la nostra cittadina, negli anni Settanta in particolar modo: si ricorda il “Piccolo Festival” a Fornillo e non solo. Tante iniziative, la sua importante presenza, ma anche la sua vis attrattiva di vip e personaggi del mondo dello spettacolo, un nome che ha contribuito a dare ancor più visibilità alla nostra cittadina.

“Mi reputo fortunato – ha raccontato -. Ho avuto molti momenti importanti nella mia carriera. Ho conosciuto e collaborato con i grandi nel mondo della musica classica, dell’opera, del teatro, del cinema. Regalandoci e regalando al nostro pubblico momenti memorabili”.

La redazione di PositanoNews porta i suoi più sinceri auguri al Maestro.