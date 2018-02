Folgore Massa partita spostata a Sant’Agnello perchè a Sorrento pioveva sul campo. Vittoria con l’Andria

Sorrento / Massa Lubrense. Rocambolesca serata di sport in Penisola Sorrentina per la Folgore Massa. Al Palazzetto dello Sport a Sorrento ci pioveva incredibilmente, e assurdamente. Trasferimento in massa al campetto di Viale dei Pini a Sant’Agnello, ma i disagi non hanno fermato i tifosi e la voglia di vincere.

Risultato finale 3 – 0 con l’ Andria con una prestazione maiuscola con una tendostruttura strapiena di tifosi che ci hanno seguito. In foto i due main sponsor storici: Ferdinando Marciano e Franco Manniello!

Resta lo sconcerto per questa situazione assurda, la squadra migliore della Penisola Sorrentina, arrivata in serie B, costretta a questi sacrifici assurdi ed incredibili e le strutture sportive a pezzi con le istituzioni assenti. A Massa Lubrense si parlava di realizzare una struttura degna di questo nome per la squadra che porta in alto il nome del paese in Italia, ma sono quasi tre anni e nessuno la ha ancora vista.