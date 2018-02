Filardo Milano al debutto: eleganza e stile per la moda che conta

MILANO. Classe e raffinatezza racchiusa in “Filardo Milano”. È tutto pronto per il debutto del brand “Made in Milan”, che avverrà presso lo show-room di via Montenapoleone, 21, a partire dalle ore 10:00 alle 18:00 di mercoledì 21 febbraio. Il marchio, che ben promette, volge lo sguardo al settore moda, con la capsule collection Autunno/Inverno 2018/2019, uomo e donna.

Grazie alle due linee principali di sviluppo, il brand si colloca in due segmenti specifici. Colpisce la tendenza luxury, con la linea “Sartorial”; affascina prêt-à-porter con la linea “Collection”. Quest’ultima verrà presentata in concomitanza con la settimana della moda di Milano.

Filardo Milano si rivolge ad un pubblico giovane, amante dell’eleganza, dello stile casual, ma rielaborato in chiave contemporanea e metropolitana. Una moda portabile, adattabile e perfetta in ogni situazione, proiettata in una dimensione glamour assolutamente irrinunciabile. Linee e tagli diventano come una seconda pelle, con capi a volte aderenti, altre volte volutamente destrutturati, per una concezione di moda che non passa mai inosservata e che diviene metafora di un vero e proprio stile di vita. Colori, tessuti e modelli sono concepiti per essere facilmente abbinabili tra loro e ideali per ogni capo del guardaroba esistente del cliente finale.

“Filardo Milano” nasce nel 2017 e la maison porta il cognome della nonna di uno dei fondatori. Il nome vuole anche giocare con un ipotetico nuovo termine che racchiude l’idea del filo e dell’azione del tessere. Un gesto tanto semplice quanto antico, fotogrammi di ricordi dei vicoli di un paese del meridione, dove le donne e le sarte di un tempo cucivano, con amore e tanta passione, i vestiti tipici delle feste, delle cerimonie e dei momenti tradizionali del piccolo borgo calabrese di Arena.

Le texture e le geometrie rimandano a passeggiate in quelle stradine di quartiere cullate dal sole, baciate da un cielo terso e dal piacere elegante di un drink immerso nel verde delle alture di Vibo Valentia. Le stampe riprendono i tipici colori dei fiori che colorano i giardini e incantano per quelle emozioni forti che sanno trasmettere. Non può mancare la straordinaria femminilità mediterranea che solo il pizzo sa garantire e che sa mischiarsi all’eleganza del velluto maschile.

Ph: Stefano Tinti

Make up – Hair: Luigi Neri

Model: Andreea Stancu

Model: Giuseppe Improta