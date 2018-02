Festa di San Valentino. Gioielli per il bene comune.

Articolo di Maurizio Vitiello – L’amore attraverso l’arte orafa “Rivière”.

E’ vicina la “Festa di San Valentino”.

Ciò che si considera importante lo si vuole ricordare attraverso qualcosa che resta “immutato”, nonostante il trascorrere del tempo.

Ogni momento vissuto con l’altra “metà” può essere enfatizzato con un gioiello per riviverlo ogni volta che lo desideriamo.

Il 14 febbraio è la festa degli innamorati, di chi ha un legame e James Rivière, creatore di gioielli da oltre cinquant’anni, per San Valentino 2018, ha creato “The Kiss”, un anello per valorizzare l’amore della “metà” amata.

Questa novità estetica è nella programmazione dei gioielli creati da James Rivière, che ha il suo riferimento logistico nella centralissima Via Brera, 2 a Milano (tel. 02-72023808).

Maurizio Vitiello

Didascalia:

Anello “The Kiss 2018”, creazione di James Rivière. Realizzato in argento e bronzo.