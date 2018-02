Faito ancora chiuso e non è uno scherzo di carnevale

Dopo 4 mesi è ancora chiuso il fai tu la strada che da Vico Equense porta la montagna che si staglia tra Sorrento e Amalfi uno dei posti più belli della Campania e interdetta da una frana che nessuno riesce ad affrontare se nonse non con qualche piccolo intervento elettorale Ma la strada da Napoli l’ha fatta aprire sentiamosentiamo Giacomo vanacore del Mar Belvedere che ci rappresenta lala situazione concon le attività completamente nonostante il tempo bella è il comune invece di ridurre del 80% come promesso sarà una riduzione del solo 50% praticamente nullanulla visto che qui nonqui non hanno nessun tipo qui non hanno nessun tipo di servizio neanche i bambini possono andare a scuola Se non accompagnati dai propri genitori a proprio rischio