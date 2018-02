Centro Igiene Mentale a Sorrento sfrattato per casa vacanze e i sindaci fanno i ponzio pilato. L’ipotesi di una casa vacanza al posto del Centro di Igiene Mentale di Via Mare, di fronte all’ Ulisse, prende sempre più piede. Chi vivrà vedrà, intanto i sindaci della Penisola Sorrentina fanno i ponzio pilato, ufficialmente nessuno ha offerto a Napoli o Castellammare di Stabia, i riferimenti della ASL Campania sul territorio, uno spazio. A Sorrento la proposta dell’Arips non è stata presa in considerazione dal sindaco Giuseppe Cuomo, attaccato duramente da Rosario Fiorentino in rappresentanza delle famiglie, mentre a Meta il sindaco Peppe Tito ha incontrato le famiglie, ma neanche ha offerto spazi, l’ex comune sulla Meta – Amalfi ospita la sede della Juventus e altre associazioni, lo stesso dicasi per gli altri comuni da Sant’Agnello a Massa Lubrense dicono che comunque spazi non ne hanno, mentre Vico Equense non è pervenuta al momento. Positanonews è stata l’unica testata ad andare sul posto fare foto, sopralluoghi, video ed interviste , a quanto pare neanche gli amministratori si sono fatti vedere e parliamo di 1200 persone in cura, in una realtà dove i suicidi sono tanti e troppi, una casa famiglia con persone ex manicomio che sradicandole dal territorio si condanneranno forse a morte o sofferenze. Sono in 1200 che si troveranno senza cure in un centro in Penisola Sorrentina ma saranno dispersi fra varie strutture, ecco i dati del gran lavoro fatto.