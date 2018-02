Eventi. Domani arriva The Carnival in Sorrento

Un intero pomeriggio di spettacoli ed animazione, quello in programma per domani, 13 febbraio, in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale.

A partire dalle 14.30, piazza Angelina Lauro sarà chiusa al traffico per ospitare cortei di maschere, una “stazione truccabimbi”, esibizioni di band musicali, circo di strada, baby disco party e spettacoli di burattini.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato agli Eventi del Comune di Sorrento.